Маккартни выпустил первый за пять лет трек в знак протеста против ИИ

Маккартни выпустил трек без слов и музыки на сборнике против ИИ

Первый за пять лет трек Пола Маккартни пополнил вышедший в феврале этого года сборник Is This What We Want? («Это то, что мы хотим?) британских исполнителей, несогласных с использованием своего творчества для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Guardian .

Бывший участник группы The Beatles присоединился к протестной акции исполнителей

Сэма Фендера, Кейт Буш, Ханса Циммера и дуэта Pet Shop Boys. Все они потребовали от правительства Великобритании ввести запрет для технологических гигантов обучать нейросети на их творчестве без одобрения или выплаты авторских отчислений.

По данным журналистов, против регулирования выступила администрация США, которая усилила давление на британских чиновников.

Особенностью альбома Is This What We Want? является то, что все треки представляют собой набор хаотичных звуков и не содержат ни мелодий, ни текстов.

Пополнивший пластинку бонус-трек Маккартни продолжается две минуты 45 секунд. За это время раздаются шорохи, шипение магнитофонной ленты, стук двери и шагов.

Авторы «молчаливой» пластинки считают, что владельцы нейросетей несправедливо используют творчество артистов для обучения своих генеративных моделей, что приведет к полной отмене оригинальной музыки.

В минувшее воскресенье, 16 ноября, стало известно, что китайские хакеры использовали

нейросеть Claude Code для масштабной кибератаки на инфраструктуру финансовых организаций и государственные учреждения по всем миру. По неподтвержденным данным, около 90% операций генеративная модель выполнила без участия человека.