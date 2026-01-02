Полковник Макгрегор: после атаки ВСУ на Хорлы мирные переговоры срываются

Мирные переговоры России и Украины после атаки ВСУ на Хорлы срываются. Такое мнение высказал в соцсети Х полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Американский военный напомнил, что в результате атаки на село в Херсонской области в новогоднюю ночь погибли десятки мирных жителей.

«Мирные переговоры срываются», — резюмировал Макгрегор.

Украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах в ночь на 1 января. Около 100 человек праздновали Новый год.

В результате теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В больницы с ранениями различной степени тяжести доставили 31 человека, среди которых пятеро детей.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотников. К террористической атаке могут быть причастны боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра», отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.