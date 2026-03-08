Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по школе в Иране

Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране. Однако он признал, что трагические ошибки иногда случаются.

«Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки», — сказал он в эфире телеканала ABC News.

Уолтц добавил, что Пентагон изучает произошедшее.

США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране 28 февраля. Поступала информация о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый же день конфликта разбомбили школу для девочек на юге страны. Накануне агентство Tasnim опубликовало фотографии детей, которые погибли при американо-израильском ударе по школе в Минабе.

Ранее президент США Дональд Трамп переложил на Иран ответственность за атаку на школу в Минабе, в результате которой погибли 175 девочек. По его словам, Исламская Республика «очень неточна со своим оружием».