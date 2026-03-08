«Я видел, это сделал Иран». Трамп обвинил Тегеран в ударе по школе в Минабе

Трамп: по школе для девочек в Минабе ударил Иран

Президент США Дональд Трамп переложил на Иран ответственность за атаку на школу в Минабе, в результате которой погибли 175 девочек. Трансляцию разговора со СМИ вел Белый дом.

Трамп высказался после того, как журналисты в беседе с ним отметили, что США разбомбили школу на юге Ирана в первый день военной операции «Эпическая ярость».

«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. <…> Единственная сторона, которая нацеленно атакует гражданских лиц, это Иран», — ответил американский лидер.

Он добавил, что Иран «очень неточен со своим оружием».

Глава Пентагона Пит Хегсет также считает, что «только Иран наносит удары по гражданским».

Ранее иранское агентство опубликовало фото 119 жертв атаки на школу. Большинство из них — девочки в возрасте до 11 лет.

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал страны Персидского залива за то, что они не осудили удар по школе и фактически открыто поощряют действия США и Израиля. Российская страна призывает к прекращению боевых действий.