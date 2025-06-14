Израиль ударил по НПЗ в Иране

Армия обороны Израиля ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе на северо-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr .

«Израиль атаковал территорию вокруг нефтеперерабатывающего завода Тебриза», — написали авторы материала.

Удар затронул города Керманшах и Хорремабад. Подробности о целях израильской армии в этих населенных пунктах не уточнялись.

Советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман сообщил, что ЦАХАЛ расширяет военную операцию на территории Ирана против ядерной программы. Целями израильской армии стали десятки ключевых объектов исламской республики, в том числе военные базы, пусковые установки баллистических ракет и стратегическая инфраструктура.