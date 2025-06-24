МАГАТЭ сообщило о новых повреждениях на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

Международное агентство по атомной энергии сообщило о новых повреждениях на ядерных объектах Ирана — в Фордо и Натанзе. Заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

«В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране», — отметили в агентстве.

Агентство сообщило новые детали о бомбардировке Фордо. После удара США по объекту в воскресенье МАГАТЭ выяснило, что повреждены подъездные пути рядом с подземным сооружением и один из его входов.

В Натанзе МАГАТЭ обнаружила два места, где от ударов пробиты подземные залы, сообщил RT. Там обогащали уран и хранили материалы.

Ранее израильские военные нанесли удар по радиолокационной станции к северу от Тегерана. Это стало ответом на недавние атаки со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп недоволен Ираном и Израилем, так как обе страны нарушили режим прекращения огня.