ЦАХАЛ ударил по радиолокационной станции в Иране

Израильские военные атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана. Атака стала ответом на удары со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan .

Она отметила, что удар имел символический характер и был ответом на утренний ракетный запуск в сторону Израиля, который являлся нарушением режима прекращения огня.

Ранее действия двух ближневосточных стран раскритиковал американский лидер Дональд Трамп. Он выразил недовольство конфликтом и заявил, что Иран и Израиль «не понимают, что, черт возьми, творят». Президент обратился к израильскому руководству с требованием немедленно прекратить обстрелы.

Он напомнил, что сбрасывание бомб на территорию исламской республики будет серьезным нарушением договоренностей о прекращении огня, поэтому стране следует как можно быстрее вернуть своих пилотов на базы.