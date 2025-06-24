Израиль и Иран «не понимают, что, черт возьми, творят», заявил Трамп

Reuters: Трамп заявил о нарушении Ираном и Израилем режима прекращения огня

Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп недоволен Ираном и Израилем, так как обе страны нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Трамп заявил, что и Иран, и Израиль, нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем», — заявили журналисты.

Позже на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором обратился к властям Израиля с требованием немедленно прекратить боевые действия.

«Израиль. Не бросайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же», — написал он.

Минувшей ночью американский лидер сообщил о договоренности Ирана и Израиля о перемирии, которое по истечении суток должно стать официальным прекращением войны.

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