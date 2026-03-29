Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США

Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением

Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые за долгое время опубликовал обращение в социальных сетях. Он поблагодарил сторонников за поддержку.

«Мы получили ваши письма, сообщения и молитвы. Каждое слово поддержки и любви духовно укрепляет нас. Мы спокойны, тверды и пребываем в постоянной молитве», — написал он.

Мадуров в своем обращении призвал к укреплению диалога, национального единства и мира. Он подчеркнул, что Венесуэле нужно двигаться по пути уважения и примирения.

«Выражаю благодарность людям доброй воли во всем мире, ваша поддержка придает внутреннюю стойкость и моральную силу», — добавил политик.

Ранее российский МИД потребовал освободить Мадуро и его супругу. Ведомство обвинило США в нарушении суверенитета Венесуэлы при захвате ее президента. До этого Мадуро отказали в закрытии дела из-за отсутствия денег на адвоката.