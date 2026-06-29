Мадуро обратился к венесуэльцам библейскими стихами

Отбывающий срок в США бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к пострадавшим от двух землетрясений соотечественникам библейскими стихами. Пост появился на его странице в социальной сети X .

Политик привел фрагмент 25-й главы Евангелия от Матфея: «Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь ответит: «Говорю истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне».

Мадуро подчеркнул, что вместе с женой Силией переживает за венесуэльцев после природных катаклизмов.

«Возносим молитвы за погибших, пропавших без вести и раненых. За их семьи и за всех, кто продолжает бороться за спасение жизней», — написал он.

Жертвами двух землетрясений в Венесуэле стали как минимум 1450 человек, еще 3150 пострадали. Из-за разрушений свои дома покинули более 12 тысяч человек, повреждения получили по меньшей мере 774 здания.