Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста своего самолета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после конфискации своего самолета на территории Доминиканской республики назвал президента этой страны Луиса Абинадера бандитом. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер напомнил, что он у него много раз было общение с Абинадером «лицом к лицу», и у того не получится уйти от ответственности. Мадуро также отметил, что доминиканский народ «выставит ему счет» за арест самолета.

Власти США конфисковали президентский борт Мадуро. Арест воздушного судна произошел в Доминикане. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала действия США. Она предположила, что самолет Мадуро передадут бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.