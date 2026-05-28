Мадьяр заявил Рютте, что Венгрия не будет отправлять оружие на Украину

Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», — написал Мадьяр на своей странице в соцсети.

В четверг прошла первая встреча Мадьяра с Рютте после перемены власти в Венгрии.

Новый премьер-министр Венгрии отказался следовать антироссийским директивам Евросоюза, чем сильно разочаровал высокопоставленных еврочиновников. Они признали, что Мадьяр не сильно отличается от прежнего премьера в отношении к России.

Ранее Мадьяр отстоял право Венгрии покупать газ и нефть у России. Он заявил, что Венгрия — суверенная страна, и имеет право решать, в каком направлении двигаться в определенных областях.