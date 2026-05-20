Мадьяр отстоял право Венгрии покупать газ и нефть у России

Венгрия является суверенной страной и поэтому имеет право самостоятельно решать, где закупать энергоносители. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил глава Венгрии Петер Мадьяр.

«В Евросоюзе суверенные страны, и у них есть суверенное право решать, в каком направлении двигаться в определенных областях», — ответил венгерский премьер на вопрос о закупке газа и нефти у России.

Венгрия в 2021 году подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее Мадьяр, который недавно выиграл на парламентских выборах, пообещал раскрыть стоимость российского газа для Венгрии: обнародовать цифры, которые не представляют коммерческой тайны, чтобы убедиться, действительно ли они оказались такими выгодными, как заявляло предыдущее правительство.