Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Евросоюза и разочаровал объединение. Об этом сообщила газета Die Weltwoche .

«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал», — подчеркнули авторы материала.

Глава правительства — не русофоб, и поэтому констатировал очевидные факты: география не изменилась, Россия останется там, где она есть.

Ранее Мадьяр ответил на вопрос о покупке российских газа и нефти и заявил, что Венгрия — суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать, откуда поставлять энергоносители.