«Держал в плену больше часа». Кандидат в президенты Польши напал на врача из-за аборта

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун ворвался в гинекологический кабинет в Олеснице и напал на врача. Причиной стал аборт.

Напал и держал в плену

«Гжегож Браун ворвался в больницу в Олеснице Нижнесилезского воеводства. Он напал на врача, сделавшего легальный аборт, и держал ее в плену более часа», — сообщили журналисты издания Gazeta.pl.

Политик проник в медицинское учреждение из-за операции по прерыванию беременности на 36-й неделе. Аборт на позднем сроке объяснили тем, что пациентка долго не могла получить справку о патологии плода. Какое-то время беременная находилась в психиатрической больнице.

«Гражданский арест»

Команда кандидата заблокировала врача в ее кабинете и объявила, что это «гражданский арест». После вторжения Брауна в госпиталь на место прибыли правоохранители. Политик попросил задержать медика и не допускать ее к исполнению обязанностей.

При этом полиция не применила к Брауну никаких мер. Врачу удалось выйти из «заточения» более чем через час.