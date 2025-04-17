«Держал в плену больше часа». Кандидат в президенты Польши напал на врача из-за аборта

IMAGO/SZYMON SPIRADEK/ARENA AKCJ
Фото: IMAGO/SZYMON SPIRADEK/ARENA AKCJ/www.globallookpress.com

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун ворвался в гинекологический кабинет в Олеснице и напал на врача. Причиной стал аборт.

Напал и держал в плену

«Гжегож Браун ворвался в больницу в Олеснице Нижнесилезского воеводства. Он напал на врача, сделавшего легальный аборт, и держал ее в плену более часа», — сообщили журналисты издания Gazeta.pl.

Политик проник в медицинское учреждение из-за операции по прерыванию беременности на 36-й неделе. Аборт на позднем сроке объяснили тем, что пациентка долго не могла получить справку о патологии плода. Какое-то время беременная находилась в психиатрической больнице.

«Гражданский арест»

Команда кандидата заблокировала врача в ее кабинете и объявила,  что это «гражданский арест». После вторжения Брауна в госпиталь на место прибыли правоохранители. Политик попросил задержать медика и не допускать ее к исполнению обязанностей.

При этом полиция не применила к Брауну никаких мер. Врачу удалось выйти из «заточения» более чем через час.

Фото: РИА «Новости»

Противник абортов

Браун — жесткий противник смягчения законодательства об абортах. Также он известен своими взглядами и поступками крайне правого толка.

Аборты запрещены в Польше с 1993 года. Исключением являются только те ситуации, когда возникает угроза жизни пациентки, либо если беременность наступает в результате изнасилования.

До 2020 года аборт можно было сделать по причине патологии плода. Но Конституционный суд Польши постановил, что евгеническая предпосылка прерывания беременности незаконна. Решение вызвало многочисленные протесты.

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