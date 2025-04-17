«Держал в плену больше часа». Кандидат в президенты Польши напал на врача из-за аборта
Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун ворвался в гинекологический кабинет в Олеснице и напал на врача. Причиной стал аборт.
Напал и держал в плену
«Гжегож Браун ворвался в больницу в Олеснице Нижнесилезского воеводства. Он напал на врача, сделавшего легальный аборт, и держал ее в плену более часа», — сообщили журналисты издания Gazeta.pl.
Политик проник в медицинское учреждение из-за операции по прерыванию беременности на 36-й неделе. Аборт на позднем сроке объяснили тем, что пациентка долго не могла получить справку о патологии плода. Какое-то время беременная находилась в психиатрической больнице.
«Гражданский арест»
Команда кандидата заблокировала врача в ее кабинете и объявила, что это «гражданский арест». После вторжения Брауна в госпиталь на место прибыли правоохранители. Политик попросил задержать медика и не допускать ее к исполнению обязанностей.
При этом полиция не применила к Брауну никаких мер. Врачу удалось выйти из «заточения» более чем через час.
Противник абортов
Браун — жесткий противник смягчения законодательства об абортах. Также он известен своими взглядами и поступками крайне правого толка.
Аборты запрещены в Польше с 1993 года. Исключением являются только те ситуации, когда возникает угроза жизни пациентки, либо если беременность наступает в результате изнасилования.
До 2020 года аборт можно было сделать по причине патологии плода. Но Конституционный суд Польши постановил, что евгеническая предпосылка прерывания беременности незаконна. Решение вызвало многочисленные протесты.