Кандидат в президенты Польши Браун сжег флаги Евросоюза

Получивший скандальную славу кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун устроил публичное сжигание флага Евросоюза около попавшей под запрет угольной шахты рядом с городом Катовица. Об этом сообщило издание Wiadomosci .

В город политик прибыл для переговоров с местными властями, которые по согласованию с руководством Евросоюза объявили о закрытии угольной шахты как вредящего экологии производства.

Из здания администрации Браун вынес флаг ЕС. Сначала он растоптал полотнище, а после облил горючей жидкостью и поджег. Политик объявил, что в подпадающей под закрытие шахте работали целые династии и не европейским политикам решать их дальнейшую судьбу.

«Здесь горит кусок материи с эмблемой несуществующего государства, которое претендует на управление и уничтожение жизни, здоровья и богатства поляков», — объявил Браун.

Городская полиция объявила, что начала проверку обстоятельств выноса из здания администрации флага Евросоюза кандидатом в президенты страны.

Но на этом Браун не остановился и снял со стоящей мачты еще один флаг ЕС, который также демонстративно сжег.

Журналисты напомнили, что Гжегож Браун сейчас является депутатом польского сейма, а также Европарламента, где сегодня прошло заседание о лишении его иммунитета.

Причиной стала выходка политика в конце 2023 года. Тогда на заседании польского сейма Браун из огнетушителя потушил стоящие в коридоре ханукальные свечи, которые назвал признаками сатанизма.