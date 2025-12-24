Лукашенко заслушал доклад министра обороны об «Орешнике»

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко о размещении в республике ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Кроме того, они обсудили военно-техническое сотрудничество с Россией и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В частности, с 1 декабря, по словам Хренина, начались учебные пуски модернизированных ракет «Полонез-М».

Накануне белорусский министр обороны в интервью телеканалу CGTN заявил, что республика будет сама определять цели для ударов «Орешником», а российские военные помогут с эксплуатацией ракетного комплекса.

Сам Лукашенко, в свою очередь, недавно заявил, что комплекс более чем наполовину состоит из белорусских комплектующих.