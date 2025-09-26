Лукашенко призвал Зеленского принять хорошее предложение от России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно взять себя в руки и перестать бросаться угрозами в адрес Кремля. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он прокомментировал высказывание Зеленского об ударах по Кремлю.

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Украине сделали хорошее предложение и руководству республики следует его принять. Он уточнил, что документ передали президенту США Дональду Трампу, когда состоялась его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«Есть на столе хорошее предложение, мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о нем говорить. <…> Если украинцы не пойдут на это предложение, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что лидерам трех славянских государств надо сесть и договориться об окончании конфликта.

Ранее Зеленский рекомендовал работающим в Кремле чиновникам узнать адреса бомбоубежищ. Он объяснил, что получил от США разрешение выпускать ракеты вглубь страны.