Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2025 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в президентских выборах в республике в следующем году. Об этом на полях саммита БРИКС в Казани он сообщил телеведущей канала «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок», — написала журналистка в Telegram-канале.

В среду стало известно, что выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Это решение приняла палата представителей Национального собрания республики.

Глава ЦИК Игорь Карпенко отмечал, что в следующем году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому нужно проанализировать направления внешней и внутренней политики.

Лукашенко напоминал, что он «не является вечным», поэтому у Белоруссии неизбежно будет новый глава государства.