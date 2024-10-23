Стала известна дата президентских выборов в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТа .

«На 26 января 2025 года назначены выборы президента Республики Белоруссия. Соответствующее решение приняло на заседании палаты представителей, — отметили журналисты.

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сказал, что Центральная избирательная комиссия полностью готова к началу избирательной кампании по выборам президента республики.

Нынешний президент страны Александр Лукашенко ранее напоминал, что он «не вечный», поэтому у страны неизбежно будет новый глава государства.

Он обратил внимание на необходимость оставить мирную и спокойную страну, затем пообещал поселиться в деревне и выразил надежду, что жители республики будут его «вспоминать и благодарить». Лукашенко находится на посту президента с 1994 года.