Стала известна дата президентских выборов в Белоруссии
БелТа: президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТа.
«На 26 января 2025 года назначены выборы президента Республики Белоруссия. Соответствующее решение приняло на заседании палаты представителей, — отметили журналисты.
Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сказал, что Центральная избирательная комиссия полностью готова к началу избирательной кампании по выборам президента республики.
Нынешний президент страны Александр Лукашенко ранее напоминал, что он «не вечный», поэтому у страны неизбежно будет новый глава государства.
Он обратил внимание на необходимость оставить мирную и спокойную страну, затем пообещал поселиться в деревне и выразил надежду, что жители республики будут его «вспоминать и благодарить». Лукашенко находится на посту президента с 1994 года.