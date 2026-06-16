Лукашенко заявил, что участие Белоруссии в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО

Лукашенко: участие Белоруссии в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО

Вступление Белоруссии в конфликт на Украине означало бы переход к масштабной войне против НАТО. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya .

«И эта война приобретет новое качество. Это будет война Белоруссии и России против блока НАТО», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что после вступления страны в боевые действия, государства НАТО, которые поддерживают Киев, могут направить свои войска на Украину. Именно поэтому такой сценарий стал бы прямым шагом к более широкому противостоянию.

Ранее, отвечая на угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, Лукашенко напомнил ему народную пословицу и призвал быть осторожнее в высказываниях.