Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского

Комментируя угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил ему одну народную пословицу. Об этом он заявил в интервью Al Arabiya .

Лукашенко отметил, что Зеленскому стоит быть аккуратнее в высказываниях и помнить о последствиях своих слов.

«Он должен понимать, что у нас часто говорят — как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, раньше он предпочитал не отвечать на подобные заявления, поскольку считал, что Зеленский находится под сильным давлением. При этом он допустил, что сам мог переборщить в ответах на некоторые высказывания украинского президента.

Ранее Зеленский говорил, что Белоруссия якобы готовит нападение на Украину. По его версии, возможная атака могла затронуть Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. Лукашенко назвал такие слова «трепом».

В ходе интервью Лукашенко также сказал, что зарубежные политики убедили президента России Владимира Путина отвести войска от Киева в 2022 году ради мирного соглашения, а затем обманули Москву.