Лукашенко заявил, что неспособная выиграть войну Европа не хочет мира

Лукашенко: Европа не хочет мира, но не способна выиграть войну

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что европейские страны не хотят мира. Об этом он сказал на полях саммита ОДКБ в Бишкеке, фрагмент диалога с журналистами опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого» .

Лукашенко отметил, что «как никогда» верит в окончание украинского кризиса. По его мнению, расслабляться сейчас нельзя. Во время конфликта может случиться непредвиденная ситуация, способная полностью развернуть обстановку вспять.

По словам белорусского лидера, украинцы и европейцы понимают, что на мирное предложение США нужно согласиться. Однако продолжают «цепляться за что попало». Например, Киев не устроил пункт о размере армии Украины в 600 тысяч солдат — хотят 800.

«Цепляются, за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора, с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют, — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что англичане играют не очень порядочную роль, и выразил надежду, что они поумнеют.

