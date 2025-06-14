Лукашенко выступил с неожиданным заявлением о картошке

Картофель может навредить фигуре, если употреблять его часто, заявил Александр Лукашенко во время поездки в Волковысский район. Об этом сообщила местная газета БелТА .

Глава государства объяснил, что, если есть картошку часто, как советуют в социальных сетях, сбросить вес не получится. По мнению Лукашенко, картофель должен появляться в рационе не больше двух раз в неделю.

Корнеплод Александр Лукашенко рекомендовал либо запекать, либо толочь в пюре.

Затем белорусский президент поинтересовался у встречавших его руководителей района, как обстоят дела с поставками картофеля в подведомственным им участках. Те заверили, что никаких проблем нет.

Такой ответ Лукашенко полностью не удовлетворил. Он попросил собравшихся запастись картофелем и на следующий год, чтобы не столкнуться с дефицитом.

В разговоре он затронул и тему роста цен на картофель в России, отметив, что там корнеплод стоит в два-три раза дороже, потому что часть фермеров вывозит урожай на экспорт.

«С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж», — рассказал Лукашенко.

О дефиците картофеля в России 27 мая говорил президент Владимир Путин. По данным «Коммерсанта», с начала 2025 года средняя оптовая стоимость картофеля выросла на 85,2% — до рекордных 46,3 рубля за килограмм.

Розничная цена еще к концу апреля достигала 85,4 рубля за килограмм. Экономисты прогнозировали спад цен на этот корнеплод только к концу июня.