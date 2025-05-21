Россиянам рассказали, когда подешевеет картофель

В России цены на картофель начнут снижаться в конце июня — начале июля, когда начнется сбор урожая в южных регионах страны. Об этом Ura.ru заявил экономист Анатолий Тихонов.

По его словам, в первую очередь снизятся цены на старый картофель, потому что его необходимо продать как можно скорее.

«Насколько существенно уменьшится цена, зависит от урожая — чем его больше соберут, тем заметнее цена упадет», — сказал Тихонов.

Экономист напомнил, что в 2023 году картошку пришлось продавать почти по себестоимости, потому что не хватало места в хранилищах.

«Если урожай будет средним, как в 2024 году, в рознице цены опустятся до 50-60 рублей за килограмм. Они уже не вернутся к 30 рублям, потому что у аграриев выросли издержки на топливо, технику, семена и зарплаты», — добавил он.

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