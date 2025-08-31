Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого» .

Во время переговоров Лукашенко отметил, что республика во многих направлениях перенимает опыт Китая, а также указал на развитие КНР.

«Сейчас мы учимся у вас по всем направлениям — от товаров народного потребления до военно-промышленного комплекса», — заявил Лукашенко.

Встреча состоялась в преддверии мероприятий с участием представителей стран — членов ШОС, на которых участники планируют рассмотреть вопросы региональной безопасности и экономической кооперации. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь, а продолжится в Пекине, и займет четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Ранее Лукашенко сообщал, что участники саммита ШОС получат от него в подарок мешочки с картошкой по пять килограммов.