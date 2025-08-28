Лукашенко рассказал о подарках для мировых лидеров на саммите ШОС в Китае

Лидеры стран ШОС на предстоящем саммите в Китае получат в подарок мешки с картошкой, которые для них подготовил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщило БелТА , с таким заявлением глава республики выступил на заседании по сельскому хозяйству.

Лукашенко подчеркнул, что выбрал только лучшие сорта белорусского картофеля, который сложил в льняные мешки и уже подписал именами глав государств.

«Я собрал 10 корзин по три мешочка по пять килограммов. Завтра в Китай, и каждому президенту там все подписано, именные мешки»», — заявил президент Белоруссии.

Он добавил, что президент России Владимир Путин давно просит привезти белорусский картофель.

В ходе выступления на заседании по сельскому хозяйству Лукашенко поручил перевести рестораны быстрого питания Mak.by на отечественные продукты. Он подчеркнул, что у руководства компании есть время до 1 октября. После этой даты импортного картофеля и котлет в заведениях быть не должно.