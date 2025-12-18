Лукашенко впервые назвал себя уходящим президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал себя уходящим президентом. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV .

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководством мною страной, были переложены на новые поколения», — сказал он.

Лукашенко добавил, что хотел бы наладить хорошие отношения между Белоруссией и США. Он призвал главу Белого дома Дональда Трампа преодолеть возникшие в 2020 году разногласия. В то время американские власти и западные страны поддерживали антиправительственные протесты в Белоруссии.

В том же интервью белорусский лидер заявил, что Украине следовало бы наладить отношения с Россией и в принципе не будить «спящего медведя», отметив, что в случае продолжения украинский конфликт может перерасти в глобальный, а Украина — исчезнуть с политической карты мира.