Мероприятие ко Дню России пройдет в парке Звенигорода 12 июня

Праздник «С Россией в сердце» пройдет 12 июня в парке Раздолье Одинцовского городского округа и в городском парке Звенигорода. Для гостей подготовили разные активности.

В парках пройдут концертные программы от лучших коллективов. Также состоятся игры и интерактивная анимация.

Кроме того, организуют творческие мастерские и тематические акции. Будут работать аквагрим и ярмарка народных промыслов.

Отмечать День России в Звенигороде начнут уже в будний день, не дожидаясь праздничных выходных. Здесь пройдет часовая детская анимационная программа «Да будет супер-шоу», а также ролевая игра «Потолкуем».

В ней предложат сразиться в остроумии, создавая лучшие ответы фактурным персонажам в щекотливых ситуациях. Также пройдет торжественный концерт «Тебе, моя Россия», а театральная студия «Либерти» представит спектакль «Жизнь и воротничок».