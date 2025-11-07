Лукашенко указал пограничникам, как действовать на границе с Литвой

Лукашенко: в ближайшие дни Минск выстроит работу на всей границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выслушал доклад главы Госпогранкомитета Константина Молостова о ситуации на границе с Литвой и дал указания, как действовать пограничникам. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого» .

«В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — сказал белорусский лидер.

До этого литовские власти 27 октября на месяц закрыли автотранспортную границу с республикой якобы из-за налета метеозондов. Контрабандисты переправляли на них сигареты в Литву. Минск в ответ запретил движение грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.

В начале ноября Лукашенко признался журналистам, что грубо отреагировал на требование США извиниться перед Вильнюсом. Он буквально «послал» американцев.