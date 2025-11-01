Лукашенко «послал» США за требование извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с метеозондами и требованием США извиниться перед Литвой. Подробности беседы главы государства с журналистами привело БелТа .

Лукашенко напомнил, что Литва закрыла границы, тем самым нарушив торговые связи. Литовцы решили заработать, поэтому покупали сигареты в Белоруссии и сами переправляли контрабанду в Литву. В такие условия их поставили собственные власти.

«Что с территории Белоруссии летали туда эти шарики с сигаретами — это правда. И если я сказал, что мы разберемся, значит, мы разбираемся», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что граждане Белоруссии абсолютно легально приобретали табачную продукцию, а потом продавали ее литовцам. А те с подельниками переправляли ее в Литву — наладили бизнес. Он опроверг информацию, что границу пересекло более 200 воздушных шаров-контрабандистов. Лукашенко заявил, что было около 20 зондов.

Президент Белоруссии подчеркнул, что рано или поздно эта информация всплывет и все станет известно.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой», — рассказал Лукашенко.

Президент признался, что «послал» американцев. Он отметил, что готов извиниться, если будет за что.

«Вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить», — резюмировал Лукашенко.

Литва 27 октября прекратила работу двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Это решение аргументировали тем, что на территорию страны якобы незаконно влетают метеозонды.