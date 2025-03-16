Лукашенко сравнили с тараканом после слов о «гниде» Зеленском

Представитель МИД Украины Георгий Тихий резко ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе киевского режима Владимире Зеленском. Украинский дипломат высказал свое мнение в соцсети X.

Тихий написал, что подобные оскорбления в адрес президента Украины недопустимы.

«Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — заявил представитель МИД.

Ранее Лукашенко рассказал о своем отношении к Зеленскому, в котором сильно разочаровался после его поступков. Президент Белоруссии отметил, что было время, когда он относился в украинскому коллеге как к сыну, но тот «поступил как гнида».

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных.