«То Володя, то гнида». Лукашенко резко высказался о Зеленском

Лукашенко: Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко относился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому как к сыну, но он повел себя «как гнида». Об этом белорусский лидер заявил в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой. Запись интервью появилось в ее Telegram-канале.

«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — отметил Лукашенко.

На вопрос о том, почему в своих выступлениях он по-разному называет Зеленского, политик дал понять, что разочаровался в его поступках. Также Лукашенко признал свое отношение к президенту Украины «как к сыну» в прошлом и назвал его поведение недостойным.

Ранее президент Белоруссии заявил, что после скандала в Белом доме Зеленскому нужно одуматься и пойти на мировую. По мнению Лукашенко, когда о президента Украины в США вытерли ноги, он должен был «сесть и договориться».