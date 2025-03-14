Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Украины

Украина предлагала создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство БелТА.

В беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой Лукашенко рассказал, что украинские власти рассказали ему о своей задумке по лагерю для военнопленных.

«Это с Украины было предложение: в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Белоруссия смотрит, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — объяснил он.

По словам Лукашенко, белорусская сторона заявила, что этот вопрос требует обсуждения с Россией. Также он сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину поступал звонок с Украины, но эта информация пока не разглашается.

Лукашенко рассказал о своем отношении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По его словам, президент Украины повел себя «как гнида».