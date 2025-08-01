Лукашенко рассказал про обсуждение с США воздушного перемирия для России

Воздушное перемирие между Россией и Украиной стало темой переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с посетившей Минск делегацией США. Подробности глава республики раскрыл на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС .

Лукашенко подчеркнул, что в прекращении регулярных ударов беспилотников заинтересованы обе стороны, и попросил американцев надавить на украинские власти.

«Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали», — заявил президент Белоруссии, пересказывая свой разговор.

Он напомнил, что на этой неделе запущенный с территории Украины беспилотник упал в Минске.

«Надо это прекращать, и делать надо это аккуратно», — подытожил Лукашенко.

Министерство обороны Белоруссии сообщило о сбитом над Минском беспилотнике в минувший вторник, 29 июля. Прибывшие на место саперы обнаружили в боевой части летательного аппарата тротил и большое количество металлических шариков в качестве поражающих элементов.

В Следственном комитете республики добавили, что на отдельных деталях беспилотника криминалисты нашли надписи на украинском языке.