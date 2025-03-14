Лукашенко сообщил, что Путину звонили с Украины
Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация
Президенту России Владимиру Путину звонили с Украины, однако эта информация пока не публичная. Об этом в интервью журналистке Ольге Скабеевой заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его мнению, на Украине в настоящее время нет договороспособных политиков.
«Мы все равно разговариваем с ними. Мы не видим страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с ними. Это непубличная была договоренность», — сказал Лукашенко.
Глава республики отметил, что это непубличная информация до тех пор, пока ее не обнародует сам российский лидер.
«Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал», — заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца.