Лукашенко сообщил, что Путину звонили с Украины

Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация

Президенту России Владимиру Путину звонили с Украины, однако эта информация пока не публичная. Об этом в интервью журналистке Ольге Скабеевой заявил белорусский президент Александр Лукашенко .

По его мнению, на Украине в настоящее время нет договороспособных политиков.

«Мы все равно разговариваем с ними. Мы не видим страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с ними. Это непубличная была договоренность», — сказал Лукашенко.

Глава республики отметил, что это непубличная информация до тех пор, пока ее не обнародует сам российский лидер.

«Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца.