Лукашенко объяснил, при каких условиях начнется третья мировая война

Нападение на Белоруссию ознаменует начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его речь транслировал Первый информационный телеканал .

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — заявил он.

Президент отметил, что Белоруссия может превратиться в место эскалации конфликта России и Украины. Именно этого хотят добиться США.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны продолжают требовать от белорусского лидера проведения антироссийской политики. По его мнению, планы Запада не поменяются до окончания активной фазы СВО.