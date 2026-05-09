Лукашенко признался Путину, что кое-что сказал за него журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «кое-что сказал» журналистам вместо него. Видеозапись с двумя лидерами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .

Путин после парада Победы подошел к белорусскому президенту и пожал руку ему и его сыну Николаю, стоявшему рядом.

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал», — отметил Лукашенко, который уже некоторое время общался с прессой.

Путин похлопал белорусского коллегу по плечу, обнял его и попрощался, последовав дальше.

Ранее Лукашенко поздравил россиян с 9 Мая и назвал праздник достоянием, которое нельзя потерять. По его словам, нынешние времена наглядно продемонстрировали, что никто не может помешать отмечать эту важную дату.

Глава Белоруссии также обратился с поздравлением к Путину и обратил внимание, что память о Великой Отечественной войне стала частью духовного и исторического наследия двух стран.