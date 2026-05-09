Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

«Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», — написал Лукашенко.

Он отметил, что в год 85-летия начала Великой Отечественной войны особенно сильно осознается подлинная цена Победы и подвиг бойцов и тружеников тыла.

По словам белорусского президента, именно их самоотверженность и стойкость дали будущем поколениям право на свободу и созидание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал масштабное выступление Путина на 9 Мая. Он отметил, что у главы государства будет сложный рабочий день.