Лукашенко признался, что его пугают слухи об утрате суверенитета Молдавией

Молдавия намерена стать чуть ли не частью другой страны, и это вызывает ужас, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. Об этом сообщила его пресс-служба .

«Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь) с ужасом это слышу и воспринимаю», — отметил президент на встрече в Минске с молдавским политиком, экс-президентом и главой оппозиционной партии социалистов Игорем Додоном.

Он подчеркнул, что независимость и суверенитет дорого стоят и попросил собеседника и его сторонников не допустить уничтожения Молдавии — небольшой, но прекрасной страны.

Он призвал не рвать отношения с теми, с кем Молдавия всегда находила общий язык.

Ранее исполком СНГ запустил процедуру выхода Молдавии из соглашений. Инициатива исходила от Кишинева.