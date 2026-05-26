Исполком СНГ запустил процедуру выхода Молдавии из соглашений

Молдавия подала заявление о выходе из ключевых соглашений СНГ, но хочет продолжить экономическое сотрудничество, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев. Об этом сообщил ТАСС .

Молдавия в апреле этого года уведомила исполнительные органы о намерении покинуть блок.

«Процедуру мы запустили. Она продлится целый год», — пояснил генсек в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

Он добавил, что Кишинев надеется продолжить экономическое взаимодействие в рамках организации по примеру Грузии. На сегодня действует 34 соглашения с Тбилиси.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экономически деструктивным решение Молдавии выйти из СНГ.