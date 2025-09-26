Лукашенко привез Путину весточки от американцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах передать российскому коллеге Владимиру Путину сообщения от администрации президента США. Об этом сообщило БелТА .

По словам белорусского лидера, у него накопилось множество вопросов, которые ему нужно обсудить при личной встрече с Путиным.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Там мы обсудим некоторые предложения», — сказал Лукашенко.

На вопрос журналистов, от кого именно белорусский президент собирается передать весточки, он ответил только, что от «американцев».

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В четверг 25 сентября принял участие в Глобальном атомном форуме.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с США по Украине. По его словам, урегулирование конфликта зависит от действий Европы и украинского президента Владимира Зеленского.