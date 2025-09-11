Лукашенко: Россия готова к заключению сделки с США по Украине

Россия готова заключить мирную сделку с США по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России Владимиром Путиным обсуждали», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, теперь урегулирование конфликта зависит от действий Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

Лукашенко добавил, что главы стран Евросоюза и Зеленский уверены: в конфликте победу одержит Украина. Но этого никогда не будет.

Ранее президент США Дональд США заявил, что украинский конфликт затянулся из-за якобы взаимной вражды Путина и Зеленского. По его словам, обе стороны дорого заплатят за отказ от урегулирования.