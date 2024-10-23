Лукашенко предрек исчезновение Украины
Лукашенко: Украина исчезнет после сброса «грязной бомбы» на Россию
Если президент Владимир Зеленский решит сбросить «грязную бомбу» на Москву, то Россия ответит так, что Украина исчезнет. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия».
«Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты грязную бомбу сбросишь?.. Нет, она не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — отметил он.
Лукашенко также подчеркнул, что необходимо иметь смелость, чтобы «нажать на красную кнопку».
Ранее белорусский лидер заявил, что республика поддерживает определенные контакты с Украиной, что позволяет России обменивать военнопленных. При этом он посоветовал Зеленскому не влезать на территорию Белоруссии.
Также Лукашенко напомнил о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры об урегулировании конфликта.