Лукашенко предрек исчезновение Украины

Если президент Владимир Зеленский решит сбросить «грязную бомбу» на Москву, то Россия ответит так, что Украина исчезнет. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия» .

«Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты грязную бомбу сбросишь?.. Нет, она не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — отметил он.

Лукашенко также подчеркнул, что необходимо иметь смелость, чтобы «нажать на красную кнопку».

Ранее белорусский лидер заявил, что республика поддерживает определенные контакты с Украиной, что позволяет России обменивать военнопленных. При этом он посоветовал Зеленскому не влезать на территорию Белоруссии.

Также Лукашенко напомнил о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры об урегулировании конфликта.