Лукашенко рассказал о контактах с Украиной

Лукашенко: Белоруссия помогает обмену пленными для РФ через контакты с Украиной

Белоруссия поддерживает определенные контакты с Украиной, что позволяет России обменивать военнопленных. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент республики Александр Лукашенко.

«Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но есть. Мы вместе здесь работаем с россиянами», — сказал он.

По словам Лукашенко, эти каналы помогают в обмене военнопленными, а также поддерживать контакты на гуманитарном уровне. При этом он посоветовал Украине не влезать на территорию Белоруссии.

Ранее белорусские власти договорились с представителями Украины не освещать в СМИ случаи нарушения границы беспилотниками, сообщал RT. Также Лукашенко рассказывал о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры об урегулировании конфликта.