«И слушать не хочет». Лукашенко нелестно высказался о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет вести переговоры об урегулировании конфликта. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова привела пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что поддерживает контакты и с Россией, и с Украиной.

«И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, выгоднее всего конфликт США, и за океаном не хотят видеть сильную Европу. При этом Америка не готова воевать сама и ведет конфликт руками украинцев.

Ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне, чтобы ее избежать. Белорусский президент также отметил, что готов сотрудничать с Украиной и ДНР на одинаковых условиях.