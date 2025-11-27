Лукашенко предположил, что Украина согласится на предложенный США мирный договор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ОДКБ, что Украина может согласиться на предложенный США мирный договор из-за ухудшающейся ситуации на фронте и риска потерять всю страну. Об этом сообщило БелТА .

«Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России — ред.) усилия по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован», — сказал Лукашенко.

Основные моменты уже согласованы. Теперь инициатива перешла к Украине. Лукашенко предположил, что в связи с событиями на фронте Украина согласится на мирный договор. Иначе она рискует потерять страну полностью.

Ранее президент России Владимир Путин и Лукашенко договорились обсудить урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что Лукашенко искренне переживает из-за кризиса и готов искать мирные пути решения. Лукашенко предложил Путину сделать Минск площадкой для переговоров по украинскому конфликту.