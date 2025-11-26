Лукашенко предложил Путину сделать Минск площадкой для переговоров по Украине

Белоруссия готова выступить в качестве переговорной площадки для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его процитировало БелТа .

Лукашенко сообщил о готовности республики стать переговорной площадкой во время беседы с резидентом Владимиром Путиным в Бишкеке.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее лидеры России и Белоруссии договорились обсудить тему завершения конфликта на Украине. Путин отметил, что Лукашенко является одним из тех, кто действительно беспокоится из-за кризиса и стремится урегулировать его дипломатическим путем.

Он также напомнил, что именно Белоруссия после начала спецоперации стала первой площадкой для переговоров украинской и российской делегаций. Лукашенко выразил надежду, что «все будет нормально», и пригласил Путина в Минск.