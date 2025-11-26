Путин и Лукашенко обсудят урегулирование ситуации на Украине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились обсудить урегулирование ситуации на Украине. Их слова привела пресс-служба Кремля.

«Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит, и вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что именно в Белоруссии проходили первые переговоры с украинской стороной после начала СВО.

Лукашенко выразил надежду, что «все будет нормально». Он добавил, что всегда рад принять коллегу в Минске.

Ранее белорусский лидер, принимая губернатора Ярославской области Михаила Евраева, заявил, что надеется на скорое окончание конфликта на Украине, который назвал «тягомотиной».