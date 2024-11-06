Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты

Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах и назвал ее подвигом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Дональду Трампу поздравление с победой на выборах президента США. Об этом сообщило БелТА .

«Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США», — отметили в публикации.

В своем поздравлении Лукашенко указал, что результаты голосования стали воплощением личного подвига Трампа. По его словам, выборы в этом году проходили в беспрецедентной борьбе.

Белорусский лидер также пожелал Трампу «метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

Кандидат от Республиканской партии заявил о своей «политической победе» на выборах президента. Трамп пообещал, что срок его правления станет для США «золотой эпохой».

После завершения подсчета голосов выборщиков в США стало известно, что Дональд Трамп набрал 277 голосов, его соперница, вице-президент Камала Харрис — 224.